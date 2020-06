A Fórmula E, o Campeonato do Mundo de automóveis elétricos, está de volta com a jornada dupla de 5 e 6 de agosto, em Berlim, no antigo aeroporto de Tempelhof, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O campeonato, liderado pelo português António Félix da Costa (DS Techeetah), estava suspenso desde 13 de março, devido à pandemia da covid-19.

O mesmo circuito alemão vai receber mais duas jornadas duplas, a 8 e 9 de agosto e dias 12 e 13 do mesmo mês. Em comunicado oficial, a FIA garante que «cada uma das três jornadas duplas será disputada em diferentes configurações do circuito, assegurando os interesses desportivos».

As provas vão ser disputadas à porta fechada e o número de pessoas na logística das equipas vai ser reduzido. O circuito não pode ter mais de mil pessoas, no total.

Félix da Costa lidera com 67 pontos, mais 11 que o segundo classificado, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar.