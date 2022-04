A Ward Racing, equipa do piloto russo Artem Severiukhin, não esperou pela conclusão da investigação da Federação Internacional do Automóvel à saudação fascista em Portimão para tomar medidas severas, tendo anunciado a rescisão imediata do contrato do piloto.

Em comunicado, a equipa sueca afirma-se «profundamente envergonhada» com o comportamento do piloto e que o mesmo constituiu uma manifestação de comportamento antidesportivo e uma violação dos códigos morais e de ética do desporto, razões pelas quais não vê ser possível continuar a parceria com o jovem de 15 anos.

Durante a cerimónia de subida ao pódio da primeira corrida da categoria OK do Campeonato Europeu de Karting, no Kartódromo Internacional do Algarve, anexo à pista que acolhe o Moto GP e que recebeu provas do Mundial de Fórmula 1 em 2020 e 2021, Artem Severiukhin fez a saudação fascista adotada por Benito Mussolini em Itália e também de Adolf Hitler na Alemanha. Nesse momento escutava-se precisamente o hino de Itália, país pelo qual compete, uma vez que os pilotos russos estão impedidos pela FIA de competir com as cores do país natal.

O gesto de Artem Severiukhin: