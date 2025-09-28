Bernardo Oliveira sagrou-se este domingo campeão do Mundo de Navegadores Rally-Raid, na categoria SSV. O piloto português esteve acompanhado por Alexandre Pinto.

Os portugueses fizeram os 1.119 quilómetros em mais de 12 anos, nas estradas de terra do Alentejo, Ribatejo e Estremadura de Espanha, ganhando por 53 segundos.