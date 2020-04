O melhor estreante da Fórmula Indy, Bob Lazier, faleceu este domingo vítima de Covid-19. Tinha 81 anos.



Natural do Minnesota, o piloto começou a correr na Fletcher Racing em 1981 e foi distinguido como «rookie» do ano.



Bob Lazier, uma das quase 40 mil vítimas de Covid-19 no Estados Unidos, era pai de Jaques Lazier e Buddy Lazier, também ele piloto.