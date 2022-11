A informação já tinha sido avançada por um consultor, mas só esta quarta-feira foi oficializado o regresso de Daniel Ricciardo à equipa de Fórmula 1 da Red Bull, onde será o terceiro piloto, em 2023. O campeão do mundo Max Verstappen e Sergio Pérez são os outros pilotos.

O australiano de 33 anos terminou a ligação com a McLaren e está de volta à casa onde entrou em 2012, pelas portas da Toro Rosso, agora denominada Alpha Tauri, a equipa satélite da Red Bull. Dois anos mais tarde, ingressou na formação principal, onde se manteve até 2018. No ano seguinte representou a Renault e, em 2021, assinou pela McLaren.