A confusão na família Schumacher parece não ter fim à vista.

Esta segunda-feira, David Schumacher, filho de Ralf, utilizou as redes sociais para deixar duras críticas à própria mãe. Numa publicação, entretanto apagada, citada pelo Daily Mail, o automobilista confessou que a progenitora chegou mesmo a agredir o pai.

«Normalmente, não gostaria de falar sobre assuntos familiares em público, porque esses tópicos não devem ser discutidos online. Infelizmente, a minha mãe parece estar a olhar para isto de forma diferente. Está na hora de dar um fim a isto: só quero viver minha vida em paz, atingir os meus objetivos sem ser questionado sobre aquilo que a minha mãe nos acusa, a mim e ao meu pai», começou por escrever o alemão.

No seguimento da publicação, David revelou que Cora esteve perto de acabar com a carreira de automobilista dele.

«Quando meus pais se divorciaram em 2015, a minha mãe ameaçou-me e disse que se não morasse com ela, destruiria o sonho da minha vida, de ser piloto. Devido à custódia dos meus pais, ela não assinaria os documentos necessários», acrescentou.

Divorciados desde 2015, Ralf Schumacher assumiu em julho deste ano que é homossexual e tem uma relação com Étienne Bousquet-Cassagne.

David, atualmente com 22 anos, contou que chegou a chamar a polícia na sequência de uma discussão violenta dos pais.

«Houve um incidente em que ela queria tirar-me do meu pai contra a minha vontade. A situação saiu tanto do controlo que tivemos de chamar a polícia, pois ela batia no meu pai sem parar. As constantes acusações contra o meu pai, de que ele plantou tudo na minha cabeça e só fala mal dela, não são verdadeiras», partilhou.

«A maneira como ela se está a comportar no momento é uma vergonha absoluta: os meus pais estão divorciados há 9 anos! Por favor, deixa-nos em paz e deixa-nos viver as nossas vidas… nós também te vamos deixar em paz», concluiu.