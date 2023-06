A Ferrrari conquistou a edição centenária das 24 Horas de Le Mans, o primeiro triunfo dos italianos em 58 anos.

Depois de uma ausência de cinquenta anos, a Ferrari regressou à categoria principal do Mundial (WEC) e garantiu a 10.ª vitória absoluta no clássico francês.

Ao volante do 499P Le Mans Hypercar, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi terminaram as 342 voltas (13,626 km) ao Circuito de La Sarthe quase um minuto e 21 segundos à frente do Toyota GR010 HYBRID, de Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Rio Hirakawa, que procuravam o sexto triunfo seguido na corrida de resistência mais importante do desporto automóvel.

Atrás da Toyota, no último lugar do pódio, ficou o Cadillac V-Series.R de Alex Lynn, Earl Bamber e Richard Westbrook.

No que toca a portugueses, António Félix da Costa (Porsche 963 Hypercar do Hertz Team JOTA) terminou no último lugar - 40.º -, a 98 voltas dos vencedores, depois de uma prova marcada por acidentes e problemas técnicos.

Já Filipe Albuquerque (Oreca 07-Gibson da United Autosports), a competir em LMP2, conquistada pelo Inter Europol Competition, de Jakub Smiechowski, Albert Costa e Fabio Scherer, terminou em 11.º.