O piloto português Filipe Albuquerque, que no domingo venceu a penúltima prova do Campeonato Norte-Americano de Resistência em automobilismo, regressando ao comando da competição, foi autor de uma grande ultrapassagem com duas rodas na relva durante a corrida e, esta segunda-feira, recorreu às redes sociais para brincar com a situação.

«Bom dia», escreveu o português, que mostrou bom humor ao acompanhar a descrição com uma fotografia com relva entre os dentes.

Albuquerque, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor nesta jornada disputada em Road America, Wisconsin, concluiu a prova em 2:40.44,167 horas, deixando os segundos classificados, Alex Lynn e Earl Bamber (Cadillac), a 1,463 segundos. Sébastien Bourdais e Renger van der Zande (Cadillac) foram terceiros, a 1,981 segundos.

Com estes resultados, a equipa do piloto português regressa ao comando do campeonato.

O outro português em prova, João Barbosa (Ligier) desistiu quando estavam cumpridas 40 voltas.

A última ronda do campeonato disputa-se em Petit Le Mans e será uma prova de dez horas, a 1 de outubro.