O Tottenham e a Fórmula 1 anunciaram esta terça-feira uma parceria de 15 anos, que pretende proporcionar uma nova experiência e captar talentos no automobilismo.

Depois de eventos desportivos, desde logo jogos de futebol e NFL, o estádio dos spurs vai agora acolher uma pista coberta de karting elétrico. O circuito vai ser inaugurado no outono deste ano e será a pista coberta mais longa de Londres, uma prova da modernidade e inovação do New Tottenham Hotspur Football Stadium.

Esta experiência única de karts vai ser suportada pela tecnologia mais recente e tem como objetivo criar oportunidades de aprendizagem aos jovens da região de Londres, além de «trazer maior diversidade para a indústria do automobilismo, principalmente para mulheres e grupos sub-representados».

A Fórmula 1 e o Tottenham comprometem-se, por isso, a criar um «programa de academia de pilotos que ampliará o leque de talentos do automobilismo e ajudará a identificar a próxima geração de pilotos de F1».

«Além disso, a experiência também incluirá atividades interativas de automobilismo e instalações para alimentação e bebidas», lê-se no comunicado do Tottenham.

O clube londrino destaca ainda que desde a construção do novo estádio pretende proporcionar novas experiências ao público e sublinha que estas «fontes adicionais de receita» servem para investir no futebol e são «parte fundamental do modelo financeiro do clube».