O piloto britânico Lewis Hamilton revelou que vai assinar um novo contrato com a Mercedes e afastou o cenário publicado nos últimos dias pela imprensa italiana que o davam próximo da Ferrari.

«Quando estás em negociações contratuais haverá sempre especulações. Mas a menos que o ouçam de mim, não há nada», sublinhou o piloto, em declarações reproduzidas no site da Fórmula 1.

Hamilton, que está desde 2013 na Mercedes, cumpre o último ano de contrato com a escuderia germânica, mas adiantou que as negociações para a renovação do vínculo deverão estar concluídas «nas próximas semanas».

«A minha equipa está a trabalhar de forma próxima com [o austríaco] Toto [Wolff, máximo responsável da escuderia Mercedes] e estamos perto de ter o contrato pronto», concluiu.

Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, é quarto classificado do campeonato de pilotos na presente temporada, com 56 pontos.