Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria, 9.ª corrida do Mundial de Fórmula 1.

O piloto holandês teve um fim de semana perfeito: saiu da pole-position, liderou a prova do princípio ao fim e ainda obteve a melhor volta.

Esta foi a quinta vitória de 2021 para Max, a terceira seguida e a segunda em duas semanas na Áustria.

O piloto da Red Bull lidera agora o Mundial com 181 pontos, mais 31 do que o heptampeão mundial Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes chegou a rodar no segundo lugar, mas problemas no monolugar fizeram-no cair até ao quarto lugar.

Valtteri Bottas (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) ficaram com o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Carlos Sainz (Ferrari) acabou por ficar com o quinto lugar, tendo beneficiado de uma dupla penalização num total de dez segundos aplicada a Sergio Pérez (Red Bull) por dois incidentes com Charles Leclerc (Ferrari), que foi oitavo.

🏁 TOP 10 (LAP 71/71) 🏁



Verstappen

Bottas

Norris

Hamilton

Sainz

Perez

Ricciardo

Leclerc

Gasly

Alonso#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/x0mzBHoHPc — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

O Mundial de Construtores continua a ser liderado pela Red Bull (286 pontos) face aos 242 da Mercedes.