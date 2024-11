A BWT Alpine anunciou esta terça-feira que assinou um acordo com a Mercedes para que a construtora alemã se torne na nova fornecedora de motores e caixas de velocidade da equipa francesa na Fórmula 1.

O acordo prevê que a Mercedes forneça a unidade motriz à Alpine durante o período de vigência do novo regulamento: de 2026 a 2030, pelo menos.

Neste sentido, a escuderia francesa deixa de ter, a partir de 2026, motores da Renault, construtora à qual pertence. De relembrar que a Renault anunciou a alteração do seu nome de construtor para Alpine em 2021, após uma reestruturação da organização interna das duas empresas com objetivo de promover a marca Alpine, subsidiária do grupo Renault.

Este anúncio marca por isso o fim da ligação direta do nome Renault à construção de motores para a Fórmula 1. Uma ligação que começou em 1977 e que viu os motores Renault na Fórmula 1 conquistarem 12 títulos do Campeonato Construtores (incluindo como equipa oficial) e 11 títulos de pilotos (incluindo como equipa oficial).

Durante os 47 anos de ligação à F1, a Renault foi também fornecedoras de equipas como a Williams, a Tyrrell, a Lotus, a Red Bull, a McLaren e a própria Alpine.

Este anúncio acontece após o Grande Prémio do Brasil, no qual a Alpine conseguiu subir ao pódio com Esteban Ocon (2.º) e Pierre Gasly (3.º).