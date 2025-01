A Aston Martin anunciou que Andy Cowell é o novo CEO e diretor da equipa de Fórmula 1, substituindo Martin Whitmarsh, que liderava a escuderia detida por Lawrence Strolll.

Cowell, engenheiro britânico, é conhecido pelo grande papel que teve na Mercedes AMG High Performance Powertrains de 2013 a 2020. Também teve fortes impactos noutras equipas e fabricantes de motores, entre as quais a Cosworth, a BMW Motosport e Mercedes-Ilmor.

O britânico foi peça fundamental no desenvolvimento dos motores CK da Stewart-Ford em 1999 e no PU106A V6 Híbrido da Mercedes, que dominou a Fórmula 1 a partir de 2014. Com a Mercedes AMG HPP conquistou 12 títulos mundiais, entre pilotos e construtores, em seis anos.

O proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, deu as boas vindas a Cowell e agradeceu a Whtimarsh pelo seu trabalho. «Gostaria de agradecer ao Martin, que tem sido fundamental na nossa fase de crescimento como empresa. Nos últimos três anos, ele desenvolveu a equipa e ajudou-nos a alcançar marcos significativos, incluindo a promoção da nossa relação com a Honda e a entrega do nosso Campus de Tecnologia AMR de última geração em Silverstone. Estou muito satisfeito por receber o Andy na nossa equipa numa altura crucial. Juntamente com a nossa parceria de trabalho com a Honda, o compromisso do nosso parceiro no título, a Aramco, e a liderança do Andy, estamos no bom caminho para nos tornarmos uma equipa vencedora do campeonato do mundo. O Andy tem todo o meu apoio e terá todos os recursos disponíveis para vencer.»

«Estou entusiasmado por juntar-me ao excitante projeto do Lawrence e espero trabalhar com o talentoso grupo de pessoas que foi reunido. A F1 sempre foi a minha paixão e estou a juntar-me à Aston Martin num momento emocionante, com a conclusão iminente do Campus de Tecnologia AMR e a nossa transição em 2026 para uma equipa de trabalho completa com os nossos parceiros estratégicos Honda e Aramco», referiu Andy Cowell.