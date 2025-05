O Grande Prémio de Miami vai continuar a realizar-se pelo menos até 2041, anunciou a Fórmula 1.

A corrida de circuito construído junto ao Hard Rock Stadium é uma das mais recentes do calendário. Estreou-se em 2022 num acordo para dez anos.

Apesar de ainda longe do fim do contrato, a F1 anunciou a renovação do vínculo, por outras dez temporadas, numa altura em que continua a atrair cada vez mais atenção nos Estados Unidos.