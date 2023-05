Realiza-se este domingo o Grande Prémio do Mónaco, naquela que é a sexta corrida da temporada do Mundial de Fórmula 1, embora seja a sétima do calendário, isto depois de o GP de Itália ter sido cancelado.

Max Verstappen conquistou a primeira «pole position» da carreira na pista citadina monegasca e vai partir à frente de Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine).

Siga aqui as principais incidências do Grande Prémio do Mónaco, a partir das 14h00.