O Grande Prémio do Reino Unido, 11ª corrida do Mundial de Fórmula 1, realiza-se neste domingo.

Max Verstappen, da Red Bull, volta a ser o grande favorito, depois de ter conquistado a pole position. O bicampeão do Mundo e líder de 2023 tem ao lado o britânico Lando Norris, da surpreendente McLaren, que obteve ainda o terceiro posto da grelha com Oscar Piastri. Pelas 15h00, as luzes vermelham-se apagam-se em Silverstone, uma das pistas mais velozes do calendário, e o Maisfutebol vai estar atento a tudo.

ACOMPANHE O GP DO REINO UNIDO AQUI