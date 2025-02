Carlos Sainz, piloto recém transferido da Ferrari para a Williams, é o novo diretor da Grand Prix Drivers Association (GPDA), substituindo o já reformado Sebastian Vettel.

«Sou apaixonado pelo meu desporto e penso que nós, pilotos, temos a responsabilidade de fazer tudo o que pudermos para trabalhar com as partes interessadas para fazer avançar o desporto em muitos aspetos. Por isso, estou muito feliz e orgulhoso por fazer a minha parte, ao assumir o papel de diretor na GPDA», afirmou o piloto de 30 anos numa publicação partilhada no Instagram da GPDA, que se junta ao presidente Alex Wurz, ao piloto da Mercedes George Russell e à advogada Anastasia Fowle na liderança da associação.

A GPDA foi fundada em 1961 com o objetivo de melhorar a segurança dos carros e das pistas e representar os interesses dos pilotos de Fórmula 1, colaborando com a FIA. Funcionou até 1982 e, após um período de inatividade, foi reativada em 1994, após as mortes trágicas de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

A relação entre a GPDA e a FIA tem estado abalada nos últimos tempos, devido às multas e penalizações aplicadas pelo uso de linguagem imprópria ou por declarações que possam afetar a entidade máxima do automobilismo.