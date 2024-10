Um mês depois de Singapura, a Fórmula 1 está de volta e a Ferrari dominou os treinos livres do Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas (Austin, Texas).

Carlos Sainz foi o mais rápido, com 1:33.602 minutos, menos 21 milésimos do que Charles Leclerc.

Max Verstappen, tricampeão mundial e líder deste campeonato mas em clara quebra sobretudo face à McLaren, obteve o terceiro melhor registo, a 253 milésimos de Sainz. Lando Norris, que chega a este Grande Prémio no segundo lugar do Mundial a 52 pontos do piloto da Red Bull, foi o quarto mais rápido

Neste fim de semana, além da corrida no domingo, há também uma corrida sprint no sábado.