Numa sexta-feira marcada pela presença de lagartos no circuito citadino de Singapura, os Ferrari de Charles Leclerc e de Carlos Sainz dominaram as duas primeiras sessões de treinos livres.

Leclerc e Sainz fizeram 1-2 (por esta ordem) na primeira sessão, na qual o campeão do Mundo Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro a 126 milésimos do monegasco.

Na segunda sessão, os papéis inverteram-se, com Sainz em primeiro e Leclerc no segundo lugar. Os dois Ferrari ficaram separados por 18 milésimos, enquanto George Russell (Mercedes) foi terceiro a mais de 2 décimos do espanhol e Verstappen não foi além do oitavo posto, a mais de 7 décimos do primeiro.

Após «renascer» em Monza há duas semanas, a Ferrari parece estar com outro andamento para esta reta final de época.

É caso para dizer: «Lagarto, lagarto, lagarto.»