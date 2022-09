Os Ferrari de Charles Leclerc e de Carlos Sainz marcaram o ritmo nas duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Itália, em Monza.

Na primeira sessão, a marca do cavalinho rampante fez 1-2, com Leclerc a ser o mais rápido em pista (1:22.410), seguido de perto de Sainz, que gastou mais 77 milésimos de segundo na melhor volta.

FP1 CLASSIFICATION



It's Charles Leclerc on top in the first session#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/1eyIF18fCp