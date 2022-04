O Safety Car da Aston Martin deu que falar no último Grande Prémio da Austrália em Fórmula 1, com os pilotos a queixarem-se de que o carro da fabricante britânica era demasiado lento comparativamente com o Mercedes, o outro Safety Car usado na competição.

Frustrado por não conseguir manter os pneus à temperatura ideal, o campeão do Mundo Max Verstappen chegou mesmo a comparar o Safety Car da Aston Martin a uma tartaruga e Charles Leclerc, piloto da Ferrari e líder do campeonato, concordou que faltava alguma velocidade à viatura.

Agora, a Federação Internacional do Automóvel saiu em defesa da honra do carro de 007. «A propósito dos recentes comentários sobre o andamento do Safety Car, a FIA reitera que a função primordial do Safety Car da Fórmula 1 não é, claro, a rapidez, mas a segurança dos pilotos (...).» O organismo lembra que a velocidade da viatura é ajustada de acordo com o tempo de limpeza da pista, podendo circular mais depressa ou devagar. Além disso, frisa que é pilotado por alguém muito experiente e capacitado.