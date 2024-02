A Fórmula 1 anunciou a renovação do contrato com Silverstone para que o Grande Prémio da Grã-Bretanha se realize em Silverstone pelo menos até 2034.

Aquele que é um dos circuitos mais velozes do automobilismo é também um dos mais emblemáticos, tendo sido lá que se realizou a primeira corrida da história da Fórmula 1, a 13 de maio de 1950.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha marcou presença em todas as edições do Mundial de Fórmula 1, com Silverstone a ter a exclusividade em Terras de Sua Majestade desde 1987.