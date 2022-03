Pierre Gasly sofreu para terminar as últimas voltas do Grande Prémio da Arábia Saudita, um dos mais velozes do calendário da Fórmula 1 e a razão para isso não teve a ver com problemas no Apha Tauri com motor Honda.

Assim que cruzou a linha da meta, o piloto francês recebeu os parabéns da equipa pelo oitavo lugar alcançado, que lhe permitiu somar quatro pontos e deixou um desabafo após um esgar de dor bem audível nas comunicação via rádio. «Oh, meu Deus. Sinto-me como se o meu intestino fosse sair do meu corpo. Desculpem. Foram as piores cinco últimas voltas da minha vida. Não sei o que aconteceu, mas estou cheio de dores» disse.

Gasly só não explicou - ou essa parte foi omitida - se os problemas intestinais tiveram outras consequência para além das fortes dores.

O Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, foi ganho por Max Verstappen (Red Bull), que superou Charles Leclerc (Ferrari) após uma batalha épica decidida até aos últimos metros.