George Russell garantiu a pole position para a corrida do Grande Prémio da Austrália, após uma qualificação em que a Mercedes esteve em excelente plano.

O piloto inglês fez a melhor volta em 1:18.518 minutos e vai arrancar em primeiro na grelha de partida. O colega da Mercedes, Kimi Antonelli, ficou logo a seguir, em segundo.

Já o estreante Isack Hadjar, da Red Bull, surpreendeu ao conseguir o terceiro tempo mais rápido. Por outro lado, Max Verstappen teve uma qualificação para esquecer, ao despistar-se contra a barreira ainda no Q1. Assim sendo, vai largar no fundo da grelha.

Lando Norris (McLaren), o campeão mundial em título, vai partir em sexto.

A corrida do GP da Austrália está marcada para este domingo, às quatro horas.