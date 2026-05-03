A corrida do Grande Prémio de Miami em Fórmula 1 foi antecipada três horas devido ao risco de trovoadas.

Esta decisão tomada pela organização faz com que a prova tenha início marcado para as 18h (Lisboa), ao invés das 21h inicialmente previstas, sobretudo para prevenir a necessidade de evacuar os adeptos das bancadas. «Esta decisão foi tomada para evitar as interrupções da corrida e garantir o maior tempo possível para terminar o Grande Prémio», pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que Kimi Antonelli (Mercedes) garantiu a «pole» para a corrida e tem a oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem na liderança do mundial de pilotos. Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) completam o «top-3» da grelha.