Automobilismo
Há 38 min
Fórmula 1: GP de Miami antecipado três horas pelo risco de trovoada
Corrida principal do fim de semana arranca às 18h, ao invés das 21h inicialmente previstas
DIM
Corrida principal do fim de semana arranca às 18h, ao invés das 21h inicialmente previstas
DIM
A corrida do Grande Prémio de Miami em Fórmula 1 foi antecipada três horas devido ao risco de trovoadas.
Esta decisão tomada pela organização faz com que a prova tenha início marcado para as 18h (Lisboa), ao invés das 21h inicialmente previstas, sobretudo para prevenir a necessidade de evacuar os adeptos das bancadas. «Esta decisão foi tomada para evitar as interrupções da corrida e garantir o maior tempo possível para terminar o Grande Prémio», pode ler-se no comunicado.
Recorde-se que Kimi Antonelli (Mercedes) garantiu a «pole» para a corrida e tem a oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem na liderança do mundial de pilotos. Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) completam o «top-3» da grelha.
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