Automobilismo
Há 40 min
Fórmula 1: GP do Mónaco confirmado até 2035
Nova extensão do vínculo menos de um ano depois da renovação até 2031
Nova extensão do vínculo menos de um ano depois da renovação até 2031
Menos de um ano depois do anúncio da renovação de contrato com o circuito citadino do Mónaco para permancer na Fórmula 1 até 2031, o organizador da principal competição de velocidade do planeta anunciou nova extensão do vínculo.
O Grande Prémio do Mónaco vai continuar no calendário do Mundial pelo menos até 2035.
A mítica prova está no calendário da Fórmula 1 desde a época inaugural, em 1950.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS