Menos de um ano depois do anúncio da renovação de contrato com o circuito citadino do Mónaco para permancer na Fórmula 1 até 2031, o organizador da principal competição de velocidade do planeta anunciou nova extensão do vínculo.

O Grande Prémio do Mónaco vai continuar no calendário do Mundial pelo menos até 2035.

A mítica prova está no calendário da Fórmula 1 desde a época inaugural, em 1950.