Sem surpresa, Isack Hadjar foi promovido à equipa principal da Red Bull e vai correr ao lado de Max Verstappen em 2026.

Já o japonês Yuki Tsunoda foi despromovido a piloto de testes e reserva para o próximo ano.

Hadjar, de 21 anos, chega à equipa principal da Red Bull após uma grande temporada de estreia, com destaque para o pódio no Grande Prémio dos Países Baixos. O franco-argelino está em 10.º no campeonato de pilotos.

O papel de número dois da Red Bull tem sido um dos temas quentes na Fórmula 1 desde a saída do mexicano Sergio Pérez. Liam Lawson foi promovido e começou a temporada, mas, ao fim de duas corridas, passou para a Racing Bulls e deu lugar a Tsunoda.

O melhor resultado de Tsunoda esta temporada foi um sexto lugar, no Azerbaijão. O nipónico pontuou em apenas sete dos 21 Grandes Prémios em que participou e segue em 15.º lugar na classificação de pilotos, atrás dos dois Racing Bulls e a 366 pontos de Verstappen, que é segundo e ainda luta pelo título com os McLaren.

O atual piloto de Fórmula 2, Arvid Lindblad, de apenas 18 anos, será o único estreante na grelha no próximo ano – vai substituir Hadjar e juntar-se a Liam Lawson na Racing Bulls.

