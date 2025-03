Lewis Hamilton venceu neste sábado a corrida sprint do Grande Prémio da China, segunda prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari saiu do primeiro lugar da grelha e manteve sempre a posição sem sequer ser ameaçado pelo campeão do Mundo Max Verstappen, que ainda chegou a rodar próximo do britânico, mas nunca o suficiente para tentar a ultrapassagem.

Verstappen, que largou do segundo lugar, acabou por ser ultrapassado pelo McLaren de Oscar Piastri na volta 15 de 18 e ficou em terceiro, atrás do australiano, que cruzou a meta a 6,889 segundos de Hamilton.

Depois da corrida, Oscar Piastri impôs-se na qualificação e vai partir da pole na corrida principal (pela primeira vez na carreira), neste domingo às 07h00 da madrugada (hora de Portugal continental). Até aos últimos segundos a McLaren ainda tinha os dois primeiros lugares da grelha, com Lando Norris a fazer companhia a Piastri, mas George Russell (Mercedes) intrometeu-se entre os dois papaias.

Verstappen obteve o quarto tempo mais rápido, e Hamilton (5.º) e Leclerc (6.º) não fizeram melhor do que trancar para a Ferrari a terceira linha.