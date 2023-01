O britânico James Vowles, antigo diretor de estratégia na Mercedes, é o novo chefe de equipa da Williams, substituindo o alemão Jost Capito, anunciou a equipa da Fórmula 1 esta sexta-feira.

Vowles deixa a Mercedes ao fim de 12 anos com os oito vezes campeões do mundo de construtores.

O início do trabalho do novo comandante da Williams está marcado para 20 de fevereiro. Vowles vai liderar uma equipa composta pelo tailandês Alexander Albon e pelo estreante e norte-americano Logan Sargeant.

Recorde-se que a saída de Jost Capito, que substituiu a filha do fundador da equipa Claire Williams, já era conhecida desde o final do ano passado, assim como a do diretor técnico François-Xavier Demaison, cujo substituto não foi ainda anunciado.

A temporada de Fórmula 1 arranca a 5 de março com o Grande Prémio do Bahrain, embora os testes de pré-temporada decorram entre 23 e 25 de fevereiro.