A Williams anunciou esta segunda-feira que o alemão Jost Capito vai deixar a direção da equipa, após dois anos no cargo e na sequência do último lugar da escuderia no Mundial de Construtores da Fórmula 1, na última temporada.

Além de Capito, também o diretor técnico François-Xavier Demaison vai deixar a equipa.

«Foi um enorme privilégio liderar a Williams Racing ao longo das duas últimas épocas e deixar as bases para o ressurgimento desta grande equipa», afirmou Capito, em comunicado.

Williams Racing Management Update:



Williams Racing announces that after two years at the helm of the Grove-based outfit as CEO and Team Principal, Jost Capito is stepping aside. pic.twitter.com/w03SQLqrbU — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 12, 2022

Jost Capito tinha sido contratado pela equipa VW depois de esta ter sido adquirida pelo fundo Dorilton Capital, em 2021.

Se, na primeira época, terminou no oitavo posto e ainda conquistou um segundo lugar, com o britânico George Russell no Grande Prémio da Bélgica, este ano a equipa terminou no 10.º e último lugar do campeonato, com apenas oito pontos.