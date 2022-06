Charles Leclerc conquistou este sábado a «pole position» na qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1.

O piloto da Ferrari estabeleceu a marca de 1m41.359s e ficou à frente dos adversários da Red Bull. Sérgio Pérez (Red Bull) ficou a 0.282 segundos, enquanto Max Verstappen foi o terceiro mais rápido, seguido de Carlos Sainz.

George Russell, da Mercedes, ficou em quinto, à frente do companheiro de equipa Lewis Hamilton que não foi além do sétimo melhor registo.

Leclerc arrancou a quarta «pole» consecutiva e já conseguiu seis nesta temporada em oito possíveis. Em toda a carreira, o monegasco foi o mais rápido na qualificação em 15 ocasiões.

Este domingo, pelas 12h00, correm-se 51 voltas no circuito urbano de Baku. Max Verstappen lidera o campeonato, com 125 pontos, mais nove do que Leclerc, que é segundo.

