Max Verstappen venceu, este sábado, a primeira das seis corridas sprint da temporada do mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio da China, quinta prova da época.

O neerlandês da Red Bull partiu do quarto lugar da grelha e terminou as 19 voltas com 13,043 segundos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo, e 15,258 segundos sobre o colega de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.

Lando Norris (McLaren) partiu da «pole position», mas demorou a arrancar e foi de imediato ultrapassado por Hamilton. O britânico afundou-se na classificação logo nas primeiras curvas e não foi além da sexta posição.

Já Verstappen, ultrapassou Fernando Alonso (Aston Martin) ao fim de sete voltas e facilmente conseguiu passar para a frente de Hamilton, depois de duas voltas colado à traseira do Mercedes. Assim que chegou à liderança, o neerlandês não mais a largou e demonstrou um ritmo que o coloca como principal favorito à vitória na corrida principal de domingo, no circuito de Xangai, que não recebia um Grande Prémio desde 2019.

O último lugar do pódio foi disputado entre Alonso, Carlos Sainz (Ferrari), Sérgio Pérez e Charles Leclerc (Ferrari). Sainz atacou Alonso, os dois carros tocaram-se e o Aston Martin acabou com o pneu dianteiro direito furado, levando à desistência de Alonso, já nas boxes. Pérez aproveitou e ultrapassou os espanhóis com uma só manobra.