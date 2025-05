A McLaren dominou as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira, no circuito da Catalunha, com Norris e Piastri a dividirem os «louros».

O piloto britânico conseguiu o tempo mais rápido na primeira sessão, ficando à frente de Max Verstappen por pouco mais de três centésimas. Na segunda sessão, Oscar Piastri também se conseguiu superar ao tetracampeão do mundo, que fez o terceiro melhor registo, atrás de George Russell.

Recorde-se que o australiano lidera o mundial de pilotos com 161 pontos, mais três do que o colega de equipa (158) e 25 sobre Verstappen, que fecha o «top-3».

Over and out for Friday's practice running 💨



Let's take a look at the full classification from FP2 📊👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/sGD2b9tH63