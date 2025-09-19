Fórmula 1: McLaren e Ferrari dominam treinos livres no Azerbaijão
Norris realiza tempo mais rápido na primeira sessão e Hamilton termina na frente da segunda sessão do dia
Lewis Hamilton realizou o tempo mais rápido da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Azerbaijão (1m41.293s) e garantiu, juntamente com Charles Leclerc, os dois primeiros lugares à Ferrari.
Este resultado trouxe uma cor diferente às melhores marcas do circuito, já que na sessão inaugural desta sexta-feira, os McLaren de Norris e Piastri foram os mais rápidos, com 19 e 14 voltas completas, respetivamente. O australiano é líder do mundial de pilotos, com 324 pontos somados, à frente do colega de equipa (293 pontos) e de Max Verstappen (230 pontos).
Recorde-se que os pilotos realizam a habitual qualificação a partir das 13h, sendo que a corrida está marcada para domingo, às 12h.
Confira os tempos dos pilotos na segunda sessão de treinos livres:
FP2 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 19, 2025
Ferrari finish 1-2 💪
Mercedes third and fourth 👏👏
Ollie Bearman P5 👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bM6NfZcXER