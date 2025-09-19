Lewis Hamilton realizou o tempo mais rápido da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Azerbaijão (1m41.293s) e garantiu, juntamente com Charles Leclerc, os dois primeiros lugares à Ferrari.

Este resultado trouxe uma cor diferente às melhores marcas do circuito, já que na sessão inaugural desta sexta-feira, os McLaren de Norris e Piastri foram os mais rápidos, com 19 e 14 voltas completas, respetivamente. O australiano é líder do mundial de pilotos, com 324 pontos somados, à frente do colega de equipa (293 pontos) e de Max Verstappen (230 pontos).

Recorde-se que os pilotos realizam a habitual qualificação a partir das 13h, sendo que a corrida está marcada para domingo, às 12h.

Confira os tempos dos pilotos na segunda sessão de treinos livres: