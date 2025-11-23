Fórmula 1: Norris e Piastri desclassificados do GP de Las Vegas
Contas do título mudam. Verstappen apanha o australiano na classificação geral, a 24 pontos do britânico
Contas do título mudam. Verstappen apanha o australiano na classificação geral, a 24 pontos do britânico
A Fórmula 1 anunciou, ao início da manhã deste domingo, que os dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, foram desclassificados do Grande Prémio de Las Vegas.
Segundo o comunicado da Federação Internacional do Automóvel (FIA), tanto o carro do britânico como o do australiano não cumpriram as normas técnicas. A espessura da placa traseira dos McLaren estava abaixo dos nove milímetros, o mínimo exigido.
BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7
Norris tinha terminado a corrida no segundo lugar, a 20,741 segundos de Max Verstappen (Red Bull), enquanto Oscar Piastri fechou em quarto. Por consequência, os dois Mercedes saltam para o pódio da corrida, com George Russell em segundo e Kimi Antonelli em terceiro.
Com esta desclassificação, mudam as contas da corrida pelo título. Verstappen está agora empatado em pontos com Oscar Piastri, ambos com 366, nos segundo e terceiro lugares. Lando Norris tem mais 24 (390) e lidera, com duas rondas por disputar.
58 pontos em disputa
Faltam dois Grandes Prémios e uma corrida sprint para finalizar a época, havendo, por isso, um máximo de 58 pontos em disputa para apurar o campeão mundial de Fórmula 1 em 2025. Segue-se o Qatar, que conta com corrida sprint (28-30 novembro) antes da prova final, em Abu Dhabi (5-7 dezembro).
De recordar que a McLaren já é campeã de construtores, tendo nesta altura 756 pontos, seguida pela Mercedes (431 pontos) e pela Red Bull, que fecha o pódio (391 pontos).