Fórmula 1: Norris parte da pole position em Las Vegas
Britânico larga à frente de Verstappen e Sainz. Piastri arranca de quinto e Hamilton de último
Lando Norris (McLaren) vai partir da pole position no Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1.
Numa pista molhada, o piloto britânico fez o melhor tempo nas qualificações de sexta-feira, à frente do neerlandês Max Verstappen (Red Bull) e do espanhol Carlos Sainz (Williams). George Russell (Mercedes) fez o quarto melhor tempo, enquanto o outro McLaren, o australiano Oscar Piastri, vai arrancar da quinta posição.
Norris afundou ainda mais o companheiro de equipa, numa altura em que faltam 83 pontos para serem disputados e o britânico tem 24 de vantagem sobre o australiano.
Foi uma qualificação para esquecer para a Ferrari, que viu o monegasco Charles Leclerc a fechar com o nono tempo, enquanto o britânico Lewis Hamilton foi prejudicado pelas condições meteorológicas e não conseguiu fazer uma única volta boa. O heptacampeão mundial vai largar da 20ª e última posição.
A corrida da 22.ª etapa da temporada da Fórmula 1 está marcada para as 04h00 da madrugada de sábado para domingo.
