Lando Norris conquistou, este domingo, o Grande Prémio da Áustria, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto britânico largou da «pole position» em Spielberg e conquistou a terceira vitória da temporada. Norris ficou à frente do colega de equipa da McLaren, o australiano Oscar Piastri, que tinha arrancado em terceiro e cortou a meta a 2,695 segundos. A concluir o pódio ficou o monegasco Charles Leclerc, a 19,820.

A McLaren dá uma prova de força este fim de semana. De resto, Piastri também nunca deixou Norris descansado e chegou a estar a pouco mais de um segundo do britânico.

O início da corrida foi conturbado e teve mesmo de ser adiado em 15 minutos, depois de Carlos Sainz ter problemas no carro logo quando iniciava a volta de formação. O piloto da Williams ficou preso na primeira mudança, foi às boxes e staff teve de apagar as chamas que já saíam da traseira. De resto, foi um dia para esquecer para a Williams, isto porque Alexander Albon abandonou à 17.ª volta.

Outro dos pontos altos da corrida aconteceu logo na primeira volta, com o abandono de Max Verstappen, para desilusão dos adeptos presentes no Red Bull Ring. O neerlandês foi atingido pelo Mercedes do italiano Kimi Antonelli e ambos os carros tiveram de ser retirados da pista. Perante este cenário, alguns fãs abandonaram mesmo o recinto em Spielberg.

O top-10 ficou completo com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Kick Suaber), Nico Hulkenberg (Kick Suaber) e Esteban Ocon (Haas).

Norris, que na próxima semana vai correr em casa, passa a somar 201 pontos no campeonato de pilotos e está a 15 de Piastri, que segue na liderança.