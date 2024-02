A Haas apresentou nesta sexta-feira o carro (VF-24) com que vai competir na temporada de 2024 na Fórmula 1.

A equipa norte-americana é a primeira das dez a apresentar o monolugar para a nova época.

Equipa como motor Ferrari, a Haas pretende melhorar os desempenhos de 2023, em que ficou no último lugar do Mundial de Construtores.

Até dia 15 deste mês, todas as equipas vão apresentar os chassis para 2024, época que começa com o Grande Prémio do Bahrein a 2 de março.