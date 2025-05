Óscar Piastri (McLaren) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Miami de Fórmula 1.

O piloto australiano, que partiu da quarta posição da grelha, ficou à frente do companheiro de equipa, o britânico Lando Norris, que cortou a meta em segundo, por 4,630 segundos.

Já George Russell, da Mercedes, fechou o pódio, a 33,014 segundos – os comissários investigam uma possível infração de uma situação de bandeiras amarelas por parte do britânico, que poderá ser penalizado em cinco segundos e, assim, perder o terceiro posto.

