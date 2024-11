A Associação dos Pilotos de Fórmula 1 (GPDA), criticou, esta quinta-feira, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), nomeadamente o presidente Mohammed Ben Sulayem, pelas multas cobradas por linguagem ofensiva, assim como a falta de transparência sobre como é usado o dinheiro das coimas.

O tema do uso de palavrões na Fórmula 1 veio à baila nos últimos meses, com os pilotos a serem multados – como Max Verstappen ou Charles Leclaerc – e o presidente da FIA a criticar essa linguagem durante as corridas ou na presença da imprensa.

A Associação destaca que os pilotos «são adultos» e que «não precisam de receber instruções através dos meios de comunicação sobre assuntos tão triviais como o uso de joias e roupa interior», numa alusão ao que já aconteceu com Lewis Hamilton.

«Quanto aos palavrões, existe uma diferença entre palavrões com o intuito de insultar outras pessoas e palavrões mais casuais, como os que se utilizam para descrever o mau tempo, ou mesmo um objeto inanimado como um carro de Fórmula 1 ou uma situação de condução», lê-se no comunicado da GPDA.

«Instamos o Presidente da FIA a considerar igualmente o seu próprio tom e a sua linguagem quando fala com os nossos membros pilotos, ou mesmo sobre eles, seja em público ou de outra forma», acrescentam.

Já sobre as coimas, os pilotos questionam para onde vai o dinheiro das multas. «Mais uma vez pedimos que o Presidente da FIA forneça transparência financeira e um diálogo direto e aberto connosco. Todos os intervenientes «devem determinar em conjunto como e onde o dinheiro é gasto, em benefício do nosso desporto.»