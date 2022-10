As suspeitas confirmaram-se e tanto a Red Bull como a Aston Martin foram consideradas culpadas por ultrapassarem o teto de gastos na temporada de 2021, fixado em 165 milhões de euros, anunciou a Federação Internacional do Automóvel (FIA) esta segunda-feira.

Em comunicado, a FIA informou que a Red Bull foi considerada culpada de um «delito menor», ou seja ultrapassou até cinco por cento do limite de custos fixado para 2021.

Qualquer penalização, contudo, será «anunciada mais tarde».

«A Comissão do Limite Orçamental da FIA está, atualmente, a determinar qual o procedimento correto a tomar de acordo com os Regulamentos Financeiros para a Red Bull e a Aston Martin e informação adicional será comunicada de acordo com os regulamentos», comunicou o organismo.

Para 2021, estava fixado um teto de 150 milhões de euros de forma a tornar a competição mais equilibrada. O orçamento baixou para 145 milhões em 2022 e para 140 milhões em 2023, excluindo salários dos pilotos e custos com os motores.