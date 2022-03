No dia em que arrancam os treinos para o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, a Red Bull explicou por que razão Max Verstappen e Sergio Pérez tiveram de abandonar o Grande Prémio do Bahrein no fim de semana passado.

«Os dois carros foram afetados por falta de pressão de combustível no fim de semana. Ambos tinham a quantidade correta de combustível, mas um vácuo impediu as bombas de puxarem o combustível e de levá-lo até ao motor. Tomámos os passos necessários para resolver este problema e não são esperados problemas nesta semana», explicou um porta voz da equipa de Milton Keynes.

Recorde-se que Charles Leclerc venceu o Grande Prémio do Bahrein e Carlos Sainz foi segundo, permitindo à Ferrari fazer a «dobradinha» na primeira prova do Mundial de Fórmula 1.