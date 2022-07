O britânico George Russell brilhou na reta final da qualificação no Grande Prémio da Hungria e conquistou a primeira pole position da carreira.

O piloto da Mercedes - equipa que tem estado em franca recuperação e garantiu a primeira pole da temporada - fixou o melhor tempo em 1m17s377, já no Q3, garantindo uma vantagem de apenas 44 milésimos de segundo para o espanhol Carlos Sainz. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, vai arrancar de terceiro.

Num dia em que a chuva deu tréguas, houve espaço para surpresas. Lando Norris (McLaren) foi o quarto mais rápido, enquanto a dupla da Alpine, Esteban Ocon e Fernando Alonso, foram quinto e sexto, respetivamente.

Lewis Hamilton vai partir da sétima posição, seguido de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Daniel Ricciardo (McLaren).

O campeão mundial, Max Verstappen, até chegou a liderar na Q2 mas, devido a alguns problemas no motor, não conseguiu melhor do que o 10.º lugar. De resto, foi uma má qualificação para a Red Bull, com o mexicano Sergio Pérez a terminar com o 11.º melhor registo.

Neste domingo, às 14h00, arranca a corrida do Grande Prémio da Hungria,13.ª prova do Mundial de F1, em Budapeste.

Os resultados da qualificação: