George Russell deu seguimento ao excelente arranque de temporada e conquistou a pole position para a corrida sprint – a primeira da temporada – do Grande Prémio da China.

Depois da vitória na Austrália, o britânico da Mercedes foi o mais rápido no Circuito Internacional de Xangai, com o tempo de 1:31.520s e ficou à frente do colega de equipa, Kimi Antonelli. O italiano, no entanto, está sob investigação por atrapalhar Lando Norris (McLaren) durante a sessão e poderá cair três posições. De resto, o campeão mundial ficou atrás dos dois Mercedes, seis décimos atrás do tempo de Russell.

Lewis Hamilton ficou em quarto e Charles Leclerc em sexto. Entre os dois Ferrari, ficou Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly, da Alpine, terminou em sétimo, à frente de Max Verstappen (Red Bull), que não foi além do oitavo lugar. O outro Red Vull, conduzido por Isack Hadjar, conseguiu o décimo tempo mais rápido, com Oliver Bearman, da Haas, entre os dois, em nono.

A sprint do GP da China está marcada para a madrugada deste sábado, enquanto a corrida acontece às 07h00 (horas de Lisboa) de domingo.

