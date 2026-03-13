Fórmula 1: Russell conquista pole position para a primeira sprint da temporada
Mercedes vão estar na primeira linha da grelha de partida
Mercedes vão estar na primeira linha da grelha de partida
George Russell deu seguimento ao excelente arranque de temporada e conquistou a pole position para a corrida sprint – a primeira da temporada – do Grande Prémio da China.
Depois da vitória na Austrália, o britânico da Mercedes foi o mais rápido no Circuito Internacional de Xangai, com o tempo de 1:31.520s e ficou à frente do colega de equipa, Kimi Antonelli. O italiano, no entanto, está sob investigação por atrapalhar Lando Norris (McLaren) durante a sessão e poderá cair três posições. De resto, o campeão mundial ficou atrás dos dois Mercedes, seis décimos atrás do tempo de Russell.
Lewis Hamilton ficou em quarto e Charles Leclerc em sexto. Entre os dois Ferrari, ficou Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly, da Alpine, terminou em sétimo, à frente de Max Verstappen (Red Bull), que não foi além do oitavo lugar. O outro Red Vull, conduzido por Isack Hadjar, conseguiu o décimo tempo mais rápido, com Oliver Bearman, da Haas, entre os dois, em nono.
A sprint do GP da China está marcada para a madrugada deste sábado, enquanto a corrida acontece às 07h00 (horas de Lisboa) de domingo.
The Sprint Grid is IN! 😎— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD