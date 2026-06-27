George Russell vai partir da pole position no Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.

O piloto britânico da Mercedes alcançou o tempo mais rápido na Q3 na última tentativa, imediatamente após um despiste aparatoso de Max Verstappen já no último setor do Red Bull Ring.

Nessa altura, Charles Leclerc e Lewis Hamilton tinham os dois melhores tempos e davam a entender que a Ferrari ficaria integralmente com a primeira linha da grelha, mas a volta de George Russell foi considerada válida.

O piloto da Mercedes, atual 3.º classificado no Mundial de Pilotos, bateu Charles Leclerc por 0,236 segundos e Hamilton por 0,295 segundos. Kimi Antonelli, líder do Mundial e companheiro de equipa de Russell, ficou-se pelo quarto melhor tempo na qualificação para o oitavo Grande Prémio de 2026.