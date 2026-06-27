Fórmula 1: Russell rouba pole a Leclerc, Verstappen despista-se a fechar a Q3
Piloto britânico da Mercedes evitou primeira linha da Ferrari
Piloto britânico da Mercedes evitou primeira linha da Ferrari
George Russell vai partir da pole position no Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.
O piloto britânico da Mercedes alcançou o tempo mais rápido na Q3 na última tentativa, imediatamente após um despiste aparatoso de Max Verstappen já no último setor do Red Bull Ring.
Nessa altura, Charles Leclerc e Lewis Hamilton tinham os dois melhores tempos e davam a entender que a Ferrari ficaria integralmente com a primeira linha da grelha, mas a volta de George Russell foi considerada válida.
O piloto da Mercedes, atual 3.º classificado no Mundial de Pilotos, bateu Charles Leclerc por 0,236 segundos e Hamilton por 0,295 segundos. Kimi Antonelli, líder do Mundial e companheiro de equipa de Russell, ficou-se pelo quarto melhor tempo na qualificação para o oitavo Grande Prémio de 2026.