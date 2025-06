George Russell (Mercedes) partiu da «pole position» em Montreal e aguentou até ao fim para vencer o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, 10.ª ronda da temporada, que ficou marcado pelo acidente entre os dois McLaren.

O britânico terminou à frente de Max Verstappen (Red Bull), segundo, e Kimi Antonelli (Mercedes), terceiro e que conquistou o primeiro pódio da carreira.

Os carros terminaram a corrida atrás do safety car, devido ao toque de Lando Norris na traseira do companheiro de equipa, Oscar Piastri, na volta 67 (de 70). O britânico era quinto e tentou ultrapassar o australiano, mas, após uma luta acesa, acabou por ir ao muro e partir a asa dianteira, o que forçou a entrada do safety car, que liderou o pelotão até à meta.

Ainda no carro, através da comunicação com a equipa, Norris reconheceu o erro e pediu desculpa ao colega de equipa. Mais tarde, os dois cumprimentaram-se nos bastidores.

Piastri, ainda assim, foi quarto e mantém a liderança do campeonato, com 198 pontos.