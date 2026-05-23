Fórmula 1: Russell volta a bater Antonelli e conquista «pole» no Canadá
Britânico mais rápido do que o colega de equipa e do que Norris
Horas depois de vencer a corrida sprint, George Russell conquistou, este sábado, a pole position para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.
O britânico bateu o colega da Mercedes, o italiano Kimi Antonelli, por 0,068 segundos. Já o campeão em título Lando Norris (McLaren), ficou atrás por 0,151 e vai arrancar de terceiro.
Russell, que na corrida sprint teve um momento mais aceso com Antonelli, admitiu que houve uma conversa entre os dois.
«Tivemos uma boa conversa. Somos os dois pilotos, sabemos o que fazer para nos respeitarmos», disse, enquanto o italiano se queixou dos pneus: «É difícil colocar os pneus na janela ideal de utilização».
Diga-se ainda que o australiano Óscar Piastri (McLaren) foi o quarto mais rápido, seguido do britânico Lewis Hamilton (Ferrari), ao passo que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) partirá da sexta posição.
A corrida principal está marcada para as 21h00 deste domingo, com a possibilidade de chuva.
