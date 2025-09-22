Fórmula 1: Sainz iguala feito que só Prost havia alcançado
Espanhol subiu ao pódio por McLaren, Ferrari e, agora, Williams
Carlos Sainz subiu ao pódio no Grande Prémio do Azerbaijão e igualou um feito que apenas Alain Prost havia alcançado.
O terceiro lugar na corrida em Baku foi o primeiro pódio do piloto espanhol ao volante de um Williams, o que lhe permitiu juntar-se ao quatro vezes campeão do mundo Alain Prost como os dois únicos pilotos que conquistaram pódios nas três equipas mais bem-sucedidas da Fórmula 1: Ferrari, McLaren e Williams.
As três escuderias somam 34 títulos de construtores, sendo que a marca italiana é a que mais títulos obteve com 16. McLaren e Williams conquistaram nove títulos cada.
Para além de Alain Prost e Carlos Sainz, só Nigel Mansell e Jacky Ickx correram por Ferrari, McLaren e Williams na história da Fórmula 1.
O pódio de Sainz em Baku foi uma surpresa para todos, incluindo para o próprio espanhol. O piloto da equipa britânica considerou que foi o melhor pódio da carreira pelo contexto em que aconteceu.
Ao longo das últimas décadas, a Williams, que entretanto foi vendida pela família de Frank Williams, tem vindo a perder competitividade para as equipas de topo e lutar pelos lugares da frente tem sido uma tarefa bastante difícil, pelo que este pódio faz recordar os melhores momentos de uma das equipas mais lendárias da Fórmula 1 e que não conquista o título de pilotos e de construtores desde 1997, então com Jacques Villeneuve.
No campeonato de pilotos, Carlos Sainz ocupa o 12.º lugar com 31 pontos e a Williams está na quinta posição do campeonato de construtores com 101 pontos.