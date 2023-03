A Aston Martin confirmou esta quinta-feira que Lance Stroll vai correr no primeira Grande Prémio de Fórmula 1 da nova temporada, que arranca já este fim de semana, no Bahrain.

O piloto canadiano esteve ausente dos testes de pré-temporada na pista de Sakhir e foi substituído pelo piloto de reserva, o brasileiro Felipe Drugovich, atual campeão de Fórmula 2.

Contudo, Stroll recuperou a tempo da lesão nos dois pulsos. O canadiano teve de ser operado na Catalunha, depois de uma queda de bicicleta durante um treino, onde fraturou os pulsos, mas vai fazer companhia a Fernando Alonso, substituto do tetracampeão Sebastian Vettel, no paddock da Aston Martin.

O Mundial de Fórmula 1 arranca esta sexta-feira, com a primeira de 23 provas da temporada, no Bahrain.

