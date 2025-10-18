Max Verstappen (Red Bull) conquistou a «pole position» para a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

O piloto neerlandês fez a melhor volta, com o tempo de 1.32,143 minutos e ficou à frente do britânico Lando Norris (McLaren), por 0,071 segundos. Já o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato de Fórmula 1, foi terceiro, a 0,380.

O alemão Nicko Hulkenberg (Quick Sauber) surpreendeu ao conseguir o quarto lugar, enquanto o britânico George Russell (Mercedes) foi quinto classificado, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Sábado disputa-se a corrida sprint, com 19 voltas, antes da qualificação para a corrida principal, de domingo.

RELACIONADOS
MotoGP: Bezzecchi estabelece novo recorde na Austrália, Oliveira em 16.º nos treinos