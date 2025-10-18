Fórmula 1: Verstappen conquista «pole position» para a sprint em Austin
Neerlandês ficou à frente dos dois McLaren
Neerlandês ficou à frente dos dois McLaren
Max Verstappen (Red Bull) conquistou a «pole position» para a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.
O piloto neerlandês fez a melhor volta, com o tempo de 1.32,143 minutos e ficou à frente do britânico Lando Norris (McLaren), por 0,071 segundos. Já o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato de Fórmula 1, foi terceiro, a 0,380.
O alemão Nicko Hulkenberg (Quick Sauber) surpreendeu ao conseguir o quarto lugar, enquanto o britânico George Russell (Mercedes) foi quinto classificado, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).
Sábado disputa-se a corrida sprint, com 19 voltas, antes da qualificação para a corrida principal, de domingo.
Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! 😮💨— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
Our top three in the championship will line-up in the first three places 👊#F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH